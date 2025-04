Usa: Lutnick, "contatti soft" con Cina su temi commerciali, fiducia in esito positivo

Trump persona giusta in ruolo giusto,sa come trattare con Xi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 apr - Sui dazi e, piu' in generale, sui temi e le relazioni commerciali tra Stati Uniti e Cina "ci sono stati contatti soft, cosi' potrei definirli, tramite intermediari". Lo ha detto il segretario al Commercio americano, Howard Lutnick, intervistato dalle televisioni americane, sottolineando che "tutti ci aspettiamo che il presidente Trump e il presidente cinese Xi risolvano la questione". Il segretario si e' detto "assolutamente fiducioso, come lo e' Trump, che la questione sara' risolta in modo positivo, ponderato ed efficace per gli Stati Uniti".

Detto questo, secondo Lutnick, "Donald Trump ha in mano il pallino del gioco, e' la persona giusta, sa come giocare questa partita e sa come trattare con il presidente Xi". Per questo, "e' la persona giusta nel ruolo giusto e sono fiducioso che le cose andranno bene con la Cina", anche se "ora ci si trova in una situazione difficile, ma tutta questa tensione si ridurra' e si arrivera' a un punto perfettamente ragionevole con la Cina. Sono fiducioso".

