Usa: licenziamenti, e' stato il gennaio peggiore dal 2009 (Challenger)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 5 feb - Licenziamenti ai massimi e assunzioni ai minimi - per il mese di gennaio - dal 2009, negli Stati Uniti. E' quanto emerge dall'ultimo rapporto dell'agenzia Challenger, Gray & Christmas. Le aziende statunitensi hanno annunciato 108.435 licenziamenti nel mese, in aumento del 118% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e del 205% rispetto al dicembre 2025. E' il dato piu' alto per qualsiasi gennaio dal 2009, mentre l'economia si trovava negli ultimi mesi della sua piu' profonda recessione dalla Grande Depressione. Allo stesso tempo, le aziende hanno annunciato solo 5.306 nuove assunzioni, anche questo il numero piu' basso, a gennaio, dal 2009, anno in cui Challenger ha iniziato a monitorare tali dati. La crisi economica si e' ufficialmente conclusa nel marzo 2009. "In genere, registriamo un numero elevato di tagli dei posti di lavoro nel primo trimestre, ma questo e' un totale elevato, per gennaio", ha affermato Andy Challenger, esperto di ambiente di lavoro e chief revenue officer dell'azienda. "Cio' significa che la maggior parte di questi piani e' stata definita alla fine del 2025, il che indica che i datori di lavoro sono poco ottimisti sulle prospettive per il 2026". Le assunzioni programmate sono diminuite del 13% rispetto al gennaio 2025 e del 49% da dicembre.

