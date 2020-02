Usa: Kudlow, vogliamo tecnologia 5G alternativa a quella di Huawei (Wsj)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 04 feb - L'amministrazione Trump sta lavorando con i giganti tecnologici statunitensi per sviluppare il software necessario all'utilizzo delle reti 5G e contrastare il dominio tecnologico della cinese Huawei. Lo ha detto il consigliere economico della Casa Bianca, Larry Kudlow, durante un'intervista al Wall Street Journal. 'Il concetto generale e' quello di fare in modo che tutta l'architettura e l'infrastruttura 5G degli Usa sia realizzata principalmente da aziende americane', ha detto Kudlow, aggiungendo che Washington potrebbe anche fare affidamento sull'aiuto di Nokia ed Ericsson 'perche' hanno una grossa presenza negli Usa'. Gli Stati Uniti ritengono che Huawei abbia dei forti legami con le forze armate cinesi, il che renderebbe la sua tecnologia un rischio alla sicurezza nazionale. Huawei ha sempre negato l'esistenza di questi legami e ha detto che opera in modo indipendente. Kudlow ha aggiunto che Dell e Microsoft si stanno 'muovendo rapidamente per sviluppare software e funzionalita' cloud che, di fatto, sostituiranno moltre apparecchiature'.

