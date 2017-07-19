Usa: inflazione Cpi a luglio +0,2%, stabile a +2,7% annuale, sotto stime (RCO)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 12 ago - Inflazione stabile negli Stati Uniti. A luglio, i prezzi al consumo sono aumentati dello 0,2% rispetto al mese precedente, secondo quanto comunicato dal dipartimento del Lavoro, in linea con le attese. Il dato annuale e' rimasto stabile al 2,7%, con le attese per un dato al 2,8%. Il dato 'core', ovvero quello depurato dalla componente dei prezzi dei beni alimentari ed energetici, e' cresciuto dello 0,3%, in linea con le attese.

Rispetto a un anno prima, il dato 'core' e' salito al 3,1%, contro il 3% delle stime. I prezzi energetici sono diminuiti dell'1,1%, quelli dei generi alimentari sono rimasti stabili.

Rispetto a un anno prima, i prezzi energetici sono diminuiti dell'1,6%, quelli dei generi alimentari sono aumentati del 2,9%.

