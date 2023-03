Usa: inflazione +0,4% a febbraio, come stime, +6% annuale, ai minimi da settembre 2021 (RCO)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 14 mar - A febbraio, i prezzi al consumo negli Stati Uniti sono aumentati mensilmente in linea con le attese, registrando un dato annuale leggermente al di sotto delle previsioni e ai minimi dal settembre 2021. Lo scorso mese, i prezzi sono cresciuti dello 0,4% rispetto a gennaio, secondo quanto comunicato dal dipartimento del Lavoro. Il dato "core", ovvero quello depurato dalla componente dei prezzi dei beni alimentari ed energetici, e' cresciuto dello 0,5%, contro attese per un rialzo dello 0,4%. Su base annuale, il dato generale ha messo a segno un +6%, il dato piu' basso dal settembre 2021, dopo il +6,5% di gennaio, contro attese per un +6,1%; a giugno, toccato il 9,1%. Il dato "core" e' cresciuto del 5,5%, dopo il +5,6% di gennaio, in linea con le attese; si tratta del dato piu' basso dal dicembre 2021. I prezzi energetici sono diminuiti a febbraio dello 0,6%, mentre quelli dei generi alimentari sono aumentati dello 0,4%; rispetto a un anno prima, i prezzi energetici sono aumentati del 5,2%, quelli dei generi alimentari del 9,5%.

