Usa: indice manifatturiero Fed Richmond a marzo sale a zero, meglio di stime (RCO)
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 24 mar - A marzo, l'attivita' manifatturiera nell'area di Richmond, in Virginia, Stati Uniti, e' risultata migliore delle attese.
L'indice redatto dalla Federal Reserve di Richmond e' salito da -10 a 0 punti, contro attese per un dato a -8. Un valore sopra lo zero indica una fase di espansione delle attivita' economiche, viceversa una lettura sotto tale soglia segnala una fase di contrazione.
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(RADIOCOR) 24-03-26 15:06:01 (0496) 5 NNNN