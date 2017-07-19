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            Usa: indice manifatturiero Fed Richmond a marzo sale a zero, meglio di stime (RCO)

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 24 mar - A marzo, l'attivita' manifatturiera nell'area di Richmond, in Virginia, Stati Uniti, e' risultata migliore delle attese.

            L'indice redatto dalla Federal Reserve di Richmond e' salito da -10 a 0 punti, contro attese per un dato a -8. Un valore sopra lo zero indica una fase di espansione delle attivita' economiche, viceversa una lettura sotto tale soglia segnala una fase di contrazione.

            AAA-Pca

            (RADIOCOR) 24-03-26 15:06:01 (0496) 5 NNNN

              


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