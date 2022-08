Usa: in autunno negoziati con Taiwan per accordo commerciale, Cina contraria

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 18 ago - Gli Stati Uniti e Taiwan hanno deciso di aprire formalmente dei colloqui commerciali, con una nuova iniziativa che dara' "dei significativi risultati economici", secondo l'ufficio della Rappresentante per il commercio statunitense. Si tratta dello U.S.-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade, il cui primo round di incontri, ha fatto sapere Washington, si terra' all'inizio dell'autunno. Le trattative "rafforzeranno i nostri rapporti commerciali e di investimento, porteranno avanti le priorita' comuni sul fronte commerciale, promuoveranno l'innovazione e la crescita economica inclusiva per i lavoratori e le imprese". La Cina, che considera Taiwan parte del suo territorio, si oppone con forza ai colloqui commerciali, assicurando che adottera' "tutte le misure necessarie per salvaguardare con decisione sovranita', sicurezza e interessi" nazionali. Lo scorso anno, gli Stati Uniti sono stati il terzo maggior partner commerciale di Taiwan, che e' il primo fornitore al mondo di semiconduttori.

AAA-Pca

(RADIOCOR) 18-08-22 14:13:08 (0236) 5 NNNN