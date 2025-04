Usa: i primi 100 giorni di presidenza di Trump tra dazi e politica estera

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 apr - L'avvio di una guerra commerciale globale senza precedenti, le critiche al presidente della Fed Jerome Powell e il taglio agli aiuti esteri degli Stati Uniti. Poi ancora duri contrasti con gli alleati della Nato e un riavvicinamento alla Russia di Vladimir Putin, anche a discapito dell'Ucraina, che si aggiungono all'intenzione di annettere la Groenlandia e il Canada, oltre a riprendersi il canale di Panama. Questi sono solo alcuni aspetti del caotico bilancio dei primi 100 giorni della presidenza 2.0 di Donald Trump. In poco piu' di tre mesi dal suo ritorno alla Casa Bianca, il tycoon con una politica spesso imprevedibile ha messo a soqquadro l'ordine mondiale che anche gli Usa hanno contribuito a costruire, causando pesanti scossoni sui mercati globali, soprattutto a Wall Street. Tutto questo avviene in mezzo a quelli che i critici del leader repubblicano considerano segnali di arretramento democratico in patria, che hanno sollevato preoccupazioni all'estero. Tra questi, gli attacchi verbali ai giudici, una campagna di pressione contro le universita' e il trasferimento di migranti in una famigerata prigione di El Salvador come parte di una piu' ampia campagna di deportazione. Secondo molti, anche se alcuni dei danni gia' fatti potrebbero essere di lunga durata, la situazione potrebbe non essere irrecuperabile se Trump ammorbidisse il suo approccio, come ha gia' fatto con i dazi. Le possibilita' di un passo indietro su piu' fronti sono pero' risicate, seconfo i ricercatori. Duraturi potrebbero invece essere i cambiamenti che molti Paesi apporteranno nelle loro relazioni con gli Stati Uniti, decisioni che potrebbero essere difficili da superare anche se nel 2028 gli succedesse un presidente piu' tradizionale.

