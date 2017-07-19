Usa: Greer (rap. Commercio), dazi piu' elevati su beni Ue, se Bruxelles non attua accordo entro 4 luglio

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 8 mag - Gli Stati Uniti ripristineranno dazi piu' elevati sulle merci dell'Unione Europea, se Bruxelles non attuera' gli impegni previsti dall'accordo commerciale entro la scadenza del 4 luglio. Lo ha dichiarato il Rappresentante per il commercio degli Stati Uniti, Jamieson Greer.

Greer, intervenendo al programma "Mornings with Maria" di Fox Business Network, ha affermato di aver parlato con funzionari commerciali di diversi Paesi europei e dell'Ue, durante una visita in Europa, questa settimana, e di essere convinto che "siano concentrati" sull'attuazione dei cambiamenti necessari. "Mi hanno detto di essere impegnati a rispettare l'accordo. Speriamo che sia cosi', ma stiamo monitorando la situazione molto attentamente. E se non lo fosse, gli Stati Uniti torneranno alla precedente struttura tariffaria per l'Ue", ha affermato.

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(RADIOCOR) 08-05-26 18:54:08 (0658) 5 NNNN