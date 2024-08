Usa: Goldman Sachs alza chance recessione dal 15% al 25%, ma rischio resta limitato

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 ago - Gli economisti di Goldman Sachs hanno aumentato la probabilita' di una recessione negli Stati Uniti nel prossimo anno dal 15% al 25%. Al tempo stesso hanno sottolineato che ci sono "diverse ragioni per non temere una crisi". "Continuiamo a vedere il rischio di recessione come limitato. L'economia continua a sembrare buona nel complesso - si spiega in un rapporto ai clienti - non ci sono grandi squilibri finanziari e la Federal Reserve ha molto spazio per tagliare i tassi di interesse e puo' farlo rapidamente se necessario".

