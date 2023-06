(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 19 giu - Un rapporto sempre piu' forte tra Italia e Stati Uniti 'e' decisivo. La situazione e' molto complessa, il mondo sta cambiando, l'Italia puo' svolgere un ruolo non solo come Italia ma anche in Europa per i rapporti con gli Stati Uniti'. Cosi' il ministro dell'economia, Giancarlo Giorgetti, a margine della 108esima assemblea Amcham a Milano.

Bla-Enr

