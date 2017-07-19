Usa: Georgieva (Fmi), non vedo cambio ruolo dollaro nel breve termine

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 9 feb - La direttrice generale del Fondo monetario internazionale (Fmi), Kristalina Georgieva, ha minimizzato il calo del dollaro nell'ultimo anno, affermando che la valuta statunitense manterra' probabilmente la sua posizione preminente. "Non dovremmo lasciarci trasportare dalle variazioni a breve termine del tasso di cambio", ha dichiarato, in un'intervista a Bloomberg Television. "Non vedo un cambiamento nel ruolo del dollaro a breve termine". Le persone "dovrebbero analizzare attentamente il motivo per cui il dollaro svolge un ruolo cosi' importante nel sistema monetario internazionale", ha affermato, citando "la profondita' e la liquidita' dei mercati dei capitali negli Stati Uniti, le dimensioni dell'economia e lo spirito imprenditoriale degli Stati Uniti". L'indice Bloomberg sul dollaro, in cui il biglietto verde e' comparato a un paniere di altre 10 importanti valute, e' sceso dell'8,1%, lo scorso anno.

Quest'anno e' sceso di un altro 1,3%. Georgieva ha affermato che un dollaro piu' debole puo' essere "positivo" per molti mercati emergenti, perche' alleggerisce il pagamento degli interessi sul debito estero.

