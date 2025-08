Usa: funzionario Commercio, dazi "quasi definitivi" e non tratteremo a breve

Ny Times: incasso di 2mila mld $ al 2035 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 03 ago - I nuovi dazi che entreranno in vigore da agosto sono "quasi definitivi" e non dovrebbero essere oggetto di negoziati "nei prossimi giorni", secondo quanto ha detto alla Cbc il rappresentante americano al Commercio Jamieson Greer. Le nuove tariffe comprese tra il 10% e il 41% colpiranno le merci di decine di Paesi e andranno a completare "i contorni del progetto commerciale del presidente", secondo Greer. Oltre a essere uno strumento di pressione in politica estera (contro le politiche di alcuni Paesi come la Russia o il Brasile), i dazi hanno contribuito al bilancio della Casa Bianca. Con le tariffe introdotte da aprile - prima ancora che entrino in vigore quelle della prossima settimana - Donald Trump ha infatti incassato finora 152 miliardi di dollari, circa il doppio dei 78 miliardi entrati nelle casse federali nello stesso periodo dell'anno fiscale precedente, secondo una stima del New York Times. Solo a luglio le tariffe hanno fruttato quasi 30 miliardi di dollari, scrive il quotidiano citando i dati del Tesoro americano. Con i nuovi dazi Usa, le entrate aggiuntive potrebbero arrivare a oltre 2mila miliardi nel prossimo decennio. Tuttavia, a pagare l'impatto dei dazi potrebbero essere almeno in parte gli americani. Secondo le stime del centro di ricerca Budget Lab di Yale, l'imposta media sui prodotti importati sara' del 18,3%, l'aliquota piu' alta dal 1934. Inoltre i prezzi aumenteranno dell'1,8% nel breve termine a causa della guerra commerciale di Trump, con una conseguente una perdita di reddito di 2.400 dollari per famiglia.

