Usa: Fontana, modi discutibili ma non credo a volonta' distruggere disegno europeo

'Difesa e politica estera comuni processo complicato' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 dic - "Al di la' dei modi che sono discutibili, di come viene trattata l'Unione europea, non penso che ci sia una volonta' effettiva di andare a distruggere quello che e' il disegno europeo". Lo ha osservato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, nel corso della cerimonia di scambio di auguri per le festivita' di fine anno con l'Associazione della stampa parlamentare.

"Dopodiche' - ha sottolineato - dobbiamo anche renderci conto che l'Unione europea non e' un soggetto politico, nel senso che non ha una politica estera e di difesa comune, e quindi e' normale che ci sia questa, un po' ambivalenza, sul fatto che spesso gli Stati Uniti o gli altri Paesi al di fuori dell'Unione europea si trovino a trattare singolarmente con alcuni Paesi, talvolta con l'Unione Europea". E ha sottolineato: "Ritengo che sia difficile che l'Unione europea possa diventare un soggetto politico, perche' avere la difesa comune, e la politica estera comune, sono un processo ancora troppo complicato, se non addirittura impossibile".

Bof.

