Usa: ex gestore fondo Soros arrestato per abusi e traffico sessuale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 set - L'ex finanziere Howard Rubin e' stato arrestato con l'accusa di traffico e aggressione sessuale. Lo riportano i media americani. Secondo i documenti del tribunale, Rubin abusava delle donne in una stanza insonorizzata, nel suo appartamento di lusso a Manhattan, descritta come 'The Dungeon', (la segreta). 70 anni, Rubin e' stato ex trader obbligazionario di Salomon Brothers e ha lavorato anche presso diverse societa' finanziarie, tra cui Merrill Lynch, Bear Stearns e Soros Fund Management. Anche la sua ex assistente personale, Jennifer Powers, e' stata arrestata nella sua abitazione a Southlake, in Texas. Secondo l'accusa Rubin e Powers avrebbero abusato di decine di donne tra il 2009 e il 2019, dopo averle fatte volare a New York.

Lab-red

(RADIOCOR) 27-09-25 16:54:11 (0372) 5 NNNN