Usa: evacuata Hollywood per gli incendi, Biden annulla viaggio Italia

Per ora segnalate almeno 5 vittime (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 gen - Sono almeno cinque le vittime dei violenti incendi che hanno devastato Los Angeles e che ora minacciano il quartiere di Hollywood, dove ai residenti e' stato ordinato di evacuare. In serata le fiamme hanno iniziato a diffondersi sulle colline, a poche centinaia di metri da Hollywood Boulevard e dal famoso Chinese Theater. Un altro incendio e' scoppiato in serata nel vicino quartiere di Studio City, preoccupando le autorita'.

Circa 1.500 edifici sono stati distrutti e piu' di 100.000 residenti costretti a fuggire dalle fiamme. Le autorita' temono di scoprire nuovi decessi. Los Angeles e' colpita da "venti da uragano combinati con condizioni di estrema siccita'", ha affermato il sindaco Karen Bass in una conferenza stampa. E i servizi meteorologici mantengono l'allerta rossa per venti forti fino a venerdi'. Il presidente uscente Joe Biden, che e' attualmente in visita in California, ha annullato il suo viaggio programmato in Italia, ha comunicato la Casa Bianca.

red

(RADIOCOR) 09-01-25 08:31:31 (0163) 5 NNNN