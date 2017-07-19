Usa: dollaro chiude 2025 con peggiore performance dal 2017
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 31 dic - Il dollaro statunitense si avvia a concludere l'anno con la peggiore performance degli ultimi sette anni, misurata rispetto a un paniere di valute concorrenti. L'indice ICE del dollaro statunitense e' salito dello 0,2% mercoledi', nell'ultima seduta di contrattazioni del 2025, ma ha registrato un calo del 9,2% dall'inizio dell'anno, facendogli registrare la peggiore performance annuale dal 2017, quando scese del 9,9%, secondo Dow Jones Market Data. In questo momento per comprare un euro ci vogliono 1,174 dollari.
