Usa: dipartimento Commercio vieta esportazione beni di lusso in Russia e Bielorussia

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 11 mar - Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha imposto restrizioni all'esportazione e trasferimento di beni di lusso di origine statunitense ad oligarchi e alleati del presidente Putin che risiedono Russia e in Bielorussia. Nel mirino del divieto sono finiti alcune marche di alcolici, alcuni prodotti del tabacco, articoli di abbigliamento, gioielli, macchine e oggetti d'antiquariato. Il vicesegretario al Commercio Don Tombe ha spiegato che l'azione e' stata intrapresa "in risposta alla brutale e continua invasione russa dell'Ucraina (consentita dalla Bielorussia) in flagrante violazione del diritto internazionale". Fino ad oggi le restrizioni all'acquisto di beni di lusso statunitensi era stato riservato solamente alla Corea del Nord.

AAA-Mal

