Usa: Dimon (JpMorgan), l'economia Usa "si sta indebolendo" -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 09 set - Dimon, intervistato dalla Cnbc, ha aggiunto di non sapere "se l'economia stia andando verso la recessione o si stia solo indebolendo. Poi, ha dichiarato che "la Fed ridurra' probabilmente i tassi". I commenti di Dimon seguono la pesante revisione al ribasso (di 911.000 unita') dei dati sull'occupazione statunitense nell'anno terminato a marzo.

