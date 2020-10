Usa: Descalzi, con Trump o Biden credo difficilmente cambiera' politica energetica

Da sfidante Casa Bianca no parole contro 'shale' o carbone (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 ott - La competizione per la Casa Bianca tra Donald Trump e Joe Biden non dovrebbe risolversi in sostanziali cambi di strategia nelle politiche energetiche degli Usa. E' questa la valutazione dell'ad Eni, Claudio Descalzi, interpellato al riguardo nel corso di un'audizione nella commissione Esteri della Camera. Riferendosi a un'eventuale vittoria del candidato democratico ha fatto rilevare: "Per quello che dichiara ci sara' un'apertura per un rientro nella Cop (l'accordo di Parigi sul clima del 2015, ndr), pero' abbiamo sentito Biden dire che lui, anzi ha urlato, che non ci saranno 'ban', non ci saranno leggi contro 'shale gas' e 'shale oil', tra le attivita' piu' aggressive dal punto di vista dell'ambiente, e non ha detto nulla sul carbone. Quindi io penso che le dinamiche di mercato e dell'occupazione, con le ridotte capacita' di ripresa per il Covid, difficilmente faranno cambiare la politica energetica, sostanzialmente.

Formalmente si', cambiera' qualcosa, perche' l'America magari giochera' un ruolo di nuovo proattivo, pero' ricordiamoci che dal 2015 in poi solo l'Europa ha preso impegni sempre migliorativi".

Bof

