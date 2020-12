Usa: Covid, Obama, Bush e Clinton pronti a vaccinarsi in diretta tv

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 03 dic - Tre ex presidenti degli Stati Uniti sono pronti a vaccinarsi in diretta televisiva per promuovere la campagna di vaccinazione contro il coronavirus. Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton si sono offerti volontari, una volta che il vaccino sara' approvato, per convincere l'opinione pubblica sull'importanza di vaccinarsi. A dare la notizia della disponibilita' di Bush e Clinton e' stata la Cnn. Obama, in un'intervista a SiriusXM, ha detto che se il dottor Fauci - direttore dell'Istituto nazionale di malattie infettive e componente della task force della Casa Bianca sul coronavirus - dira' che il vaccino e' sicuro, lui gli credera'. "Potrebbe anche andare a finire che mi faro' vaccinare in diretta o riprendere mentre mi vaccinano, cosi' che la gente sappia che io ho fiducia nella scienza, mentre non mi fido di prendere il Covid" ha detto Obama.

