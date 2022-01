Usa: Cottarelli, causa dell'inflazione duratura e' aumento materie prime

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 26 gen - "La realta' e' che l'aumento dei prezzi delle materie prime e' anche la causa del fatto che la domanda e' in aumento rispetto all'offerta e quindi con tassi di interessi quasi pari a zero ci troviamo un'inflazione duratura", ha detto Carlo Cottarelli in un incontro in streaming col Gei, il gruppo esponenti italiani di New York. L'economista ha spiegato che "c'e' stata una componente temporanea legata ad una domanda repressa nel 2020, poi scaricata nel 2021, con un commercio internazionale basso nel 2020 e container praticamente vuoti, ma ora la domanda si sta riscaldando a fronte di una offerta relativamente fissa e questo si riflette su prezzi internazionali e nazionali delle merci alti". "La componente permanente nell'inflazione e' stata riconosciuta anche dalla Fed e da qui la decisione di tagliare il margine se e' prima del previsto e abbiamo assistito alla reazione del mercato azionario in termini di scambi".

