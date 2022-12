Usa: complottista Alex Jones chiede bancarotta assistita, deve 1,5 mld $ a famiglie Sandy Hook

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 02 dic - Alex Jones, fondatore del sito Infowars e tra i piu' celebri complottisti statunitensi, ha presentato domanda per il Capitolo 11, ovvero la bancarotta assistita, citando come motivo il miliardo e mezzo che e' stato condannato a pagare per danni alle famiglie delle vittime della sparatoria nella scuola Sandy Hook, avvenuta nel 2012. I familiari hanno vinto una serie di cause contro Jones, che per anni ha sostenuto che la sparatoria fosse stata una messinscena con lo scopo di promuovere la politica contro le armi dell'allora presidente Barack Obama. Jones ha gia' presentato la domanda di bancarotta assistita anche per Free Speech Systems, la societa' a cui fa capo Infowars. La richiesta di bancarotta personale potrebbe ulteriormente ritardare il pagamento dei danni alle famiglie.

