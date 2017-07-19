Usa: Case-Shiller, prezzi case 20 maggiori citta' +1,4% annuale a novembre, sopra stime (RCO)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 27 gen - A novembre, i prezzi delle case statunitensi hanno continuato a crescere, su base annuale. L'indice S&P Case-Shiller, che calcola i prezzi delle case nelle principali citta' statunitensi, ha riportato un calo mensile dello 0,11%, mentre su base annuale ha registrato un dato in rialzo dell'1,36%. L'indice a 10 citta' ha registrato un rialzo mensile dello 0,08% e su base annuale dell'1,99. L'indice a 20 citta' ha registrato un ribasso dello 0,03% su base mensile; mentre su base annua ha registrato un rialzo dell'1,4%, contro l'1,3% delle previsioni. Chicago si e' confermata la citta' con l'aumento annuale maggiore (+5,7%), seguita da New York (+5%); in calo i prezzi annuali delle case nella Sun Belt, come per esempio a Tampa (-3,9%), Phoenix (-1,4%), Dallas (-1,4%) e Miami (-1%).

