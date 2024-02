Usa: Case-Shiller, a dicembre record per i prezzi delle case

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 27 feb - Secondo l'indice Case-Shiller, i prezzi delle 20 maggiori citta' degli Stati Uniti sono aumentati per l'undicesimo mese consecutivo rispetto a un anno prima, a dicembre, e hanno toccato un nuovo record, a causa di un mercato dove rimane bassa l'offerta. Rispetto a un mese prima, i prezzi nell'intera nazione, nelle 10 e nelle 20 maggiori citta' sono diminuiti rispettivamente dello 0,4%, dello 0,2% e dello 0,3%, ma dopo gli aggiustamenti stagionali i dati risultano tutti in aumento dello 0,2%. Nel 2023, registrato un aumento del 5,5% nel Paese e del 6,1% nelle maggiori venti citta'; per entrambi gli indici, toccato un nuovo record di tutti i tempi.

