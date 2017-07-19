Usa: Bowman (Fed) pronostica tre tagli dei tassi entro fine anno

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 ago - Michelle Bowman, Vice presidente della Fed, che a inizio mese ha espresso pubblicamente il suo dissenso dagli altri membri votanti del Comitato di politica monetaria (Fomc) per la decisione di lasciare i tassi di riferimento invariati, oggi, nel testo di un intervento, pronostica tre tagli da parte della Banca centrale entro la fine dell'anno. Secondo Bowman e' tempo di rompere gli indugi a causa dei "segnali di debolezza" del mercato del lavoro negli Usa e cogliere l'opportunita' di tagliare i tassi dei Fed Fund nelle prossime tre riunioni del Fomc della Fed prima della fine dell'anno. Bowman lo scorso primo agosto ha motivato il suo voto contrario alla decisione della Fed di mantenere i tassi invariati al 4,25-4,5% nella riunione del 30 luglio in contrasto con la linea attendista, prevalente, dettata dal presidente Fed Jerome Powell, sempre piu' inviso al presidente americano Donald Trump.

red-Ggz

(RADIOCOR) 09-08-25 18:31:48 (0390) 5 NNNN