Usa: Blinken in Cina, potrebbe essere primo segretario di Stato a incontrare Xi in 5 anni

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 02 feb - Antony Blinken dovrebbe avere un colloquio con Xi Jinping a Pechino, diventando il primo segretario di Stato americano a incontrare il presidente cinese in cinque anni, durante quella che sara' la prima visita in Cina di un ministro dell'amministrazione Biden. Il Financial Times scrive che diverse persone a conoscenza dei piani del ministro hanno dichiarato che Blinken dovrebbe incontrare Xi durante la sua visita di due giorni, che comincera' domenica. Blinken sara' in Cina dopo che il presidente Biden e Xi hanno deciso, nel loro colloquio a Bali, lo scorso novembre, che e' necessario trovare il modo di stabilizzare il rapporto turbolento tra i due Paesi. Piu' avanti, e' previsto anche un viaggio in Cina della segretaria al Tesoro, Janet Yellen.

