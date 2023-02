Usa: Biden verso nomina di Brainard come principale consigliere economico

Dallo scorso maggio e' la vicepresidente della Fed (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 14 feb - Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden annuncera' nelle prossime ore la nomina della vicepresidente della Federal Reserve, Lael Brainard, come suo principale consigliere economico. Nella sua nuova funzione, Brainard dirigera' il National Economic Council, che ha il compito di coordinare la politica economica in tutto il governo. Sostituira' Brian Deese, che lascia l'amministrazione Biden dopo aver ricoperto il ruolo per piu' di due anni. Entrata nel consiglio dei governatori nel 2014, Brainard, in passato sottosegretario al Tesoro per gli affari internazionali, ne era diventata vicepresidente solo lo scorso maggio. La nomina di Brainard fa parte di una piu' ampia riorganizzazione del team economico di Biden sulla scia delle elezioni di meta' mandato di novembre. La revisione dovrebbe anche comportare la nomina di Jared Bernstein alla presidenza del consiglio dei consulenti economici della Casa Bianca, subentrando a Cecilia Rouse. Janet Yellen, segretario al Tesoro, dovrebbe invece rimanere al suo posto secondo quanto riporta il Financial Times. Nei suoi anni alla Fed, Brainard si e' distinta per un approccio dovish alla politica monetaria e per la sua posizione piu' severa sulla regolamentazione finanziaria, sostenendo requisiti patrimoniali piu' rigorosi per le banche. Di recente ha espresso una certa fiducia nel fatto che gli Stati Uniti riusciranno a pilotare un "atterraggio morbido" alla propria economia, evitando una recessione, un'opinione condivisa dalla Casa Bianca.

