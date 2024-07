Usa: Biden torna alla Casa Bianca dopo attentato Trump, condanna da tutto il mondo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 lug - Il presidente americano Joe Biden ha fatto ritorno alla Casa Bianca interrompendo il soggiorno in Delaware dopo l'attentato all'ex presidente Donald Trump ferito ad un orecchio. Biden ha detto che "tutti devono condannare" quanto accaduto e si e' detto sollevato dal fatto che Trump 'stia comunque bene'.

"Non c'e' spazio negli Usa per questa violenza" ha aggiunto.

Intanto da tutto il mondo giungono messaggi di solidarieta' a Trump e condanna dell'accaduto. Il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres ha condannato 'inequivocabilmente questo atto di violenza politica" e "invia i suoi migliori auguri di pronta guarigione al presidente Trump", ha detto il portavoce. Il capo della diplomazia europea Josep Borrell ha condannato l'attacco: 'Ancora una volta assistiamo ad atti inaccettabili di violenza contro i rappresentanti politici'.

Mentre la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen si e' detta "profondamente scioccata dalla sparatoria avvenuta durante una manifestazione elettorale", aggiungendo: "la violenza politica non ha posto in una democrazia". La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso "la sua solidarieta'" a Trump, chiedendo che "il dialogo e la responsabilita' prevalgano sull'odio e sulla violenza". Per il presidente francese Emmanuel Macron, 'questa e' una tragedia per le nostre democrazie. La Francia condivide lo shock e l'indignazione del popolo americano'. Il nuovo primo ministro britannico Keir Starmer ha espresso il suo sgomento: "la violenza politica in qualsiasi forma non trova posto nelle nostre societa' e il mio pensiero va a tutte le vittime di questo attacco". Il suo omologo ungherese Viktor Orban ha inviato 'pensieri e preghiere' a Donald Trump 'in queste ore buie'.

Anche il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj ha espresso il suo "sgomento" e ha augurato a Donald Trump "una pronta guarigione". "Tale violenza non ha giustificazione e non ha posto in questo mondo. La violenza non deve mai prevalere", ha aggiunto.

