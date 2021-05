Usa: Biden, ripresa piu' veloce delle attese, non capisco la delusione

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 07 mag - Il presidente statunitense, Joe Biden, non e' deluso dei risultati sull'occupazione e ha ribadito che gli Stati Uniti stanno andando "nella giusta direzione", ma che "c'e' ancora molta strada da fare". Biden si e' detto sorpreso per i commenti negativi: "Ascoltando i commentatori...potreste pensare che dovremmo essere delusi", ma sono stati creati 266.000 posti di lavoro, ha detto. "Sapevamo che non sarebbe stato uno sprint, ma una maratona. Sinceramente, ci stiamo muovendo piu' velocemente di quanto pensassi", ha detto Biden. Per il piano per la ripresa economica ci vuole un anno, ha detto Biden, e il rapporto di oggi "rivela che l'economia non e' vicina a un surriscaldamento", come invece temuto da molti, e "sottolinea l'importanza delle politiche economiche" volute dalla sua amministrazione. Rispondendo alla domanda di un giornalista, Biden ha detto di non credere che i sussidi di disoccupazione abbiano un impatto negativo sull'occupazione, come invece sostenuto oggi dalla Camera di Commercio statunitense, che ha chiesto di mettere fine al programma che aggiunge 300 dollari ai sussidi.

