Usa: Biden revoca decreti Trump su TikTok e WeChat, ma chiede valutazione su app cinesi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 09 giu - Il presidente statunitense, Joe Biden, ha revocato i decreti presidenziali contro le societa' cinesi TikTok e WeChat firmati dal predecessore Donald Trump e ne ha firmato uno che richiede una valutazione di queste app dal punto di vista della sicurezza nazionale. La Casa Bianca ha chiesto al dipartimento del Commercio di valutare le app collegate a un Paese avversario e di "agire in modo appropriato". La valutazione sara' necessaria su tutte le app "che sono sviluppate, prodotte o fornite, di proprieta', controllate o soggette alla giurisdizione di un avversario, compresa la Repubblica popolare cinese, che possano presentare un rischio eccessivo o inappropriato per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti e degli americani", secondo quanto si legge in un documento della Casa Bianca, riportato dal Wall Street Journal. I decreti di Trump contro TikTok e WeChat erano stati bloccati in tribunale; nel caso di TikTok, Trump aveva cercato di obbligare la societa' a vendere le sue attivita' negli Stati Uniti a una societa' statunitense.

AAA-Pca

(RADIOCOR) 09-06-21 16:33:53 (0507) 5 NNNN