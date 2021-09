Usa: Biden, per maggiori progressi servono piu' vaccinati e azione del Congresso

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 03 set - La ripresa economica negli Stati Uniti e' "forte e durevole", nonostante l'impatto della variante Delta del coronavirus. Lo ha detto il presidente Joe Biden, parlando dalla Casa Bianca del rapporto sull'occupazione di agosto, affermando che "il piano Biden sta funzionando". La creazione di posti di lavoro "continua a espandersi" e l'economia e il mercato del lavoro "possono resistere agli alti e bassi della variante Delta", ha aggiunto. "Nonostante i progressi fatti, la ripresa non e' ancora al livello necessario". A questo proposito, ha spiegato Biden, "ci sono due questioni fondamentali" da affrontare a settembre. Il primo riguarda la variante Delta: per combatterla, "sono necessari maggiori sforzi"; la prossima settimana, Biden presentera' le prossime tappe della lotta contro il virus. Per Biden, ci sono ancora troppe persone non vaccinate. Per la seconda, Biden ha fatto appello al Congresso: "E' importante che approvi la mia agenda economica", che prevede forti investimenti con un aumento delle imposte per le grandi aziende. Grandi aziende criticate da Biden: stanno facendo pressioni sui parlamentari, ha detto il presidente, perche' non vogliono pagare la loro "giusta parte" di imposte. "Passeremo queste misure - ha detto Biden - il Paese ha bisogno di questi investimenti".

