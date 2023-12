Usa: Biden, oggi pietra miliare, inflazione ultimi 6 mesi a livello pre-pandemico

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 22 dic - La giornata di oggi rappresenta "una pietra miliare significativa, con l'inflazione degli ultimi sei mesi (giunta) al livello pre-pandemico del 2 per cento". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, attraverso un comunicato, commentando il dato Pce sull'inflazione di novembre, che ha rallentato al 2,6% rispetto a un anno prima.

Biden ha ricordato che i prezzi sono scesi su prodotti importanti come benzina, latte, giocattoli, elettrodomestici, elettronica, noleggio auto e tariffe aeree, e questo mentre "gli americani hanno visto il loro reddito crescere del 3,7 per cento nell'ultimo anno". Biden ha poi ricordato che "il nostro lavoro e' tutt'altro che finito", perche' "i prezzi sono ancora troppo alti per troppi americani".

