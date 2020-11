Usa: Biden inizia a scegliere la squadra, verso Blinken segretario Stato

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 23 nov - Il presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden, dovrebbe svelare le sue prime scelte per il futuro governo degli Stati Uniti domani, iniziando a costituire la sua squadra due mesi prima dell'insediamento, nonostante i tentativi di Donald Trump di invertire l'esito delle elezioni presidenziali.

Biden, secondo le indiscrezioni, intende nominare Antony Blinken come segretario di Stato, affidandosi a un diplomatico di fiducia e consigliere di politica estera per supervisionare il suo lavoro per gestire le relazioni degli Stati Uniti con il resto del mondo.

L'ex vicepresidente dovrebbe anche nominare la diplomatica Linda Thomas-Greenfield come ambasciatore degli Stati Uniti presso le Nazioni Unite e selezionare Jake Sullivan, un veterano del Dipartimento di Stato, per servire come consigliere per la sicurezza nazionale, secondo alcune fonti.

red-Ale

