Usa: Biden, inflazione non sta scendendo come dovrebbe, ma incoraggiante calo dato 'core' annuale

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 10 giu - "L'inflazione non sta scendendo velocemente come dovrebbe, ma e' incoraggiante vedere che l'inflazione di fondo (quella 'core', ndr) sta rallentando". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, commentando il dato sui prezzi al consumo, aumentati dell'1% rispetto al mese precedente, contro attese per un +0,7%, dopo il +0,3% di aprile. Il dato "core", ovvero quello depurato dalla componente dei prezzi dei beni alimentari ed energetici, e' cresciuto dello 0,6%, come ad aprile, contro attese per un +0,5%. Su base annuale, il dato generale ha messo a segno un +8,6%, piu' dell'8,3% delle attese e del mese precedente; si e' trattato del dato piu' alto dal dicembre 1981. Il dato "core" e' cresciuto del 6%, dopo il +6,2% del mese precedente, ma le attese erano per un +5,9%.

