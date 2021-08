Usa: Biden, fiduciosi che su inflazione la Fed interverra' quando necessario

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 11 ago - "Il rapporto sui prezzi al consumo e' una buona notizia sull'inflazione". Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, in conferenza stampa. "Controlleremo da vicino l'inflazione e abbiamo fiducia che la Fed interverra' quando necessario". Poco fa, la sua portavoce Jen Psaki ha detto che l'inflazione "tornera' a livelli normali entro il prossimo anno". A luglio, i prezzi al consumo sono aumentati negli Stati Uniti dello 0,5% rispetto a giugno, in linea con le attese, con il dato "core" cresciuto dello 0,3%, contro attese per un +0,4%. Su base annuale, il dato generale ha messo a segno un +5,4%, come a giugno, il piu' alto dall'agosto 2008, con quello "core" cresciuto del 4,3%, contro attese rispettivamente per un +5,3% e un +4,4%.

AAA-Pca

(RADIOCOR) 11-08-21 19:55:55 (0520) 5 NNNN