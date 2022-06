(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 10 giu - "Dobbiamo fare di piu', e velocemente, per far scendere i prezzi qui negli Stati Uniti". Lo ha scritto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, in una nota pubblicata dopo il dato Cpi, che ha mostrato che l'inflazione e' ai massimi dal 1981.

