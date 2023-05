Usa: Biden, default sarebbe catastrofico, fiducioso che si trovi soluzione

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 17 mag - "Un default sarebbe catastrofico. Sono fiducioso che troveremo una soluzione, nessuno vuole un default". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, prima della sua partenza per partecipare al G7 in Giappone. "Non finiremo in default", ha detto, "non e' mai successo e non succedera'".

Poi, ha dichiarato che le trattative di ieri sono state "produttive".

AAA-Pca

(RADIOCOR) 17-05-23 17:22:41 (0541) 5 NNNN