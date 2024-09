Usa: Biden annuncia aiuti militari all'Ucraina per quasi 8 miliardi di dollari -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 set - 'Sono grato al presidente Joe Biden, al Congresso degli Stati Uniti e ai suoi due partiti, repubblicani e democratici, nonche' all'intero popolo americano per l'annuncio odierno di un'importante assistenza alla difesa da parte degli Stati Uniti per l'Ucraina per un totale di 7,9 miliardi di dollari e di sanzioni contro la Russia', ha scritto il presidente dell'Ucraina su X. 'A nome del popolo ucraino e dei nostri coraggiosi guerrieri in prima linea, ringrazio il nostro piu' stretto alleato, gli Stati Uniti, per aver trovato un modo per assegnare i fondi in materia di sicurezza all'Ucraina e garantire che l'autorita' presidenziale non venga meno entro la fine del l'anno finanziario statunitense', continua il messaggio di Zelensky. 'Utilizzeremo questi aiuti nel modo piu' efficiente e trasparente per raggiungere il nostro principale obiettivo comune: la vittoria dell'Ucraina, una pace giusta e duratura e la sicurezza transatlantica', aggiunge. 'Sono grato agli Stati Uniti per aver fornito gli elementi piu' cruciali per proteggere la nostra gente.

Un'ulteriore batteria di difesa aerea Patriot, altre capacita' di difesa aerea e intercettori, droni, missili a lungo raggio e munizioni aria-terra, nonche' fondi per rafforzare la base industriale della difesa dell'Ucraina', si legge ancora su X. 'Apprezzo anche la decisione di espandere i programmi per addestrare un numero maggiore di nostri piloti a pilotare gli F-16, cosi' come le forti misure sanzionatorie imposte per limitare ulteriormente la capacita' della Russia di finanziare la sua aggressione contro l'Ucraina', prosegue il presidente, concludendo che 'l'Ucraina e gli Stati Uniti rimangono stretti alleati impegnati a difendere la liberta', la vita umana e la sicurezza condivisa in Europa e oltre. Abbiamo sempre apprezzato il forte sostegno bipartisan negli Stati Uniti e tra gli americani alla giusta causa dell'Ucraina volta a sconfiggere l'aggressione russa'.

