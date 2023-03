Usa: Biden al Congresso, "imporre sanzioni piu' dure contro manager banche in fallimento"

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 17 mar - Il presidente statunitense, Joe Biden, ha chiesto al Congresso di approvare sanzioni piu' severe per punire i top manager delle banche in fallimento. "Nessuno e' al di sopra della legge e rafforzare l'obbligo di rispondere delle proprie azioni e' un importante deterrente per prevenire la cattiva gestione", ha detto Biden, attraverso un comunicato. "Quando le banche falliscono a causa di una cattiva gestione e per i rischi eccessivi presi, dovrebbe essere piu' facile per i regolatori recuperare i compensi dei dirigenti, imporre sanzioni civili e vietare ai dirigenti di lavorare di nuovo nell'industria bancaria". "Il Congresso deve agire per imporre sanzioni piu' dure", ha aggiunto Biden.

