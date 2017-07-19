Usa: beni durevoli +5,3% a novembre, sopra attese (RCO)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 26 gen - A novembre, gli ordini di beni durevoli negli Stati Uniti hanno registrato un dato in rialzo del 5,3% rispetto al mese precedente a 323,8 miliardi di dollari, secondo quanto comunicato dal dipartimento al Commercio; le attese erano per un rialzo del 4,5%. Escludendo gli ordini del settore trasporti, il dato e' cresciuto dello 0,5%, dopo il +0,1% del mese precedente. Escludendo la difesa, dato in rialzo del 6,6%. Una misura chiave per gli investimenti aziendali, i nuovi ordini per beni capitali non nel settore della difesa, escludendo il settore aereo, ha registrato un dato in rialzo dello 0,7%.

