Usa: aziende americane si ribellano a messa al bando di WeChat (Wsj)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 13 ago - Le aziende statunitensi, le cui fortune sono legate alla Cina, hanno deciso di ribellarsi al bando delle transazioni commerciali con WeChat imposto dall'amministrazione Trump. La decisione presidenziale potrebbe minare la loro competitivita' nella seconda economia del mondo. Martedi', secondo quanto riportato dal Wall Street Journal circa una dozzina delle principali multinazionali statunitensi hanno espresso preoccupazione in una telefonata con i funzionari della Casa Bianca in merito alla portata e all'impatto dell'ordine esecutivo contro WeChat, che dovrebbe entrare in vigore alla fine del mese prossimo. Apple, Ford Motor, Walmart, Walt Disney, Procter & Gamble Co., Intel, MetLife, Goldman Sachs, Morgan Stanley, United Parcel Service , Merck & Co e Cargill, sono alcune delle aziende che hanno partecipato alla chiamata. "Per coloro che non vivono in Cina, non capiscono quanto siano vaste le implicazioni se le aziende americane non venissero autorizzate ad usarlo", ha dichiarato al WSJ, Craig Allen, presidente del US-China Business Council.

AAA-Mal

(RADIOCOR) 13-08-20 16:00:05 (0268) 5 NNNN