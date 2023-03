Usa: auto elettriche straniere godranno delle sovvenzioni del piano clima di Biden

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 31 mar - Gli automobilisti nordamericani potranno beneficiare delle sovvenzioni per l'acquisto di un'auto elettrica anche se in parte prodotta all'estero, secondo le condizioni di attribuzione degli aiuti del piano sul clima dell'amministrazione Biden, specificate oggi dal dipartimento del Tesoro e analizzate dall'Afp. Le condizioni pubblicate oggi, che entreranno in vigore ad aprile, aprono alla provenienza straniera dei veicoli e delle batterie.

L'apertura e' per i 21 Paesi, tra cui Australia, Canada, Messico e Giappone, che hanno gia' un accordo di libero scambio sull'uso dei minerali critici per le auto elettriche.

Non fa ancora parte della lista, invece, l'Unione europea, che spera di firmare presto un accordo simile. Le sovvenzioni prevedono un aiuto fino a 7.500 dollari.

