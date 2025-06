Usa: al via il dibattito al Senato sulla legge di Bilancio di Trump, primo si'

Apertura dibattito passa per 51 voti a 49 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 giu - I senatori degli Stati Uniti hanno votato a favore dell'apertura del dibattito sulla legge di Bilancio di Donald Trump con 51 voti a favori e 49 contrari. I leader repubblicani sperano di arrivare all'approvazione entro la fine del fine settimana, poi il provvedimento tornera' alla Camera dei rappresentanti per l'approvazione della versione rivista. Donald Trump spera ancora che il disegno di legge arrivi sulla sua scrivania per l'approvazione definitiva prima di venerdi' 4 luglio, festa nazionale. Ma l'opposizione democratica, minoranza in entrambe le Camere, e qualche repubblicano, continuano a criticare i tagli fiscali per i ricchi a spese di una classe operaia gia' gravata dall'inflazione. Il provvedimento estende gli ingenti crediti d'imposta approvati durante il primo mandato di Trump e prevede miliardi di dollari aggiuntivi per difesa e controllo dell'immigrazione. Per compensare le misure, il partito presidenziale prevede di tagliare il programma di assicurazione sanitaria pubblica da cui dipendono milioni di americani a basso reddito e di ridurre significativamente il principale programma di aiuti alimentari del Paese.

