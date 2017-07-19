Usa: aeroporto di Washington, incendio per l'incidente al motore di un Boeing 777 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 dic - Il Segretario ai Trasporti Usa Sean Duffy ha poi descritto quanto accaduto.

Uno dei due motori dell'aereo ha avuto un malfunzionamento 'poco dopo il decollo' e 'un pezzo della cappottatura del motore si e' staccato e ha preso fuoco, innescando un incendio al suolo'.

La pista interessata ha dovuto essere chiusa 'per un periodo di tempo limitato, ma Dulles ha diverse piste e le altre operazioni di volo non sono state interessate', ha dichiarato la portavoce dell'aeroporto.

Il National Transportation Safety Board (NTSB) degli Stati Uniti ha dichiarato che sta raccogliendo dati sull'incidente, che gli consentiranno di decidere se aprire o meno un'indagine.

