Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Usa: aeroporto di Washington, incendio per l'incidente al motore di un Boeing 777 -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 dic - Il Segretario ai Trasporti Usa Sean Duffy ha poi descritto quanto accaduto.

            Uno dei due motori dell'aereo ha avuto un malfunzionamento 'poco dopo il decollo' e 'un pezzo della cappottatura del motore si e' staccato e ha preso fuoco, innescando un incendio al suolo'.

            La pista interessata ha dovuto essere chiusa 'per un periodo di tempo limitato, ma Dulles ha diverse piste e le altre operazioni di volo non sono state interessate', ha dichiarato la portavoce dell'aeroporto.

            Il National Transportation Safety Board (NTSB) degli Stati Uniti ha dichiarato che sta raccogliendo dati sull'incidente, che gli consentiranno di decidere se aprire o meno un'indagine.

            Gdo

            (RADIOCOR) 14-12-25 11:46:50 (0170) 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Boeing 171,80 +0,56 13.20.05 171,04 171,80 171,62


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.