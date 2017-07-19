Usa: Ackman rilancia fusione Fannie Mae-Freddie Mac, "enormi sinergie"

Trump pensa ad Ipo delle due agenzie di mutui (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 ago - Bill Ackman, uno dei piu' grandi gestori di hedge fund al mondo, suggerisce la fusione tra Fannie Mae e Freddie Mac, sottolineando che l'operazione 'contribuirebbe a ridurre i tassi dei mutui e a realizzare enormi sinergie sia nelle loro attivita' che nei prezzo di negoziazione'.

L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump - secondo rumor degli ultimi giorni - sta valutando una Ipo di Fannie Mae e Freddie Mac entro la fine dell'anno, dopo che entrambe le agenzie di garanzia sui mutui (forniscono principalmente liquidita' al mercato secondario) vennero nazionalizzate nel 2008 per salvarle dalla crisi dei subprime. L'introito stimato sarebbe di 500 miliardi di dollari.

Ackman, che detiene partecipazioni in Fannie e Freddie da oltre un decennio, ha affermato che la fusione ridurrebbe anche i costi e i rischi della supervisione governativa, poiche' ci sarebbe un solo istituto che richiederebbe la supervisione della Federal Housing Finance Agency.

che

(RADIOCOR) 10-08-25 17:08:19 (0368)IMM 5 NNNN