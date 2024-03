Usa: accordo Senato su pacchetto aiuti da 467,5 mld $ evita shutdown

Schumer: grande passo verso approvazione budget intero anno (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 09 mar - Un 'grande passo' verso l'approvazione dell'intero budget per l'anno.

Cosi' Il leader democratico del Senato Chuck Schumer ha definito l'accordo raggiunto dai senatori americani che hanno dato il via libera in extremis ad un pacchetto da 467,5 miliardi di dollari, evitando cosi' lo shutdown parziale che sarebbe entrato in vigore dalla mezzanotte.

Il via libera, che comprende la meta' delle 12 leggi da adottare entro il 2024, consente a una serie di agenzie e ministeri di continuare a operare, come l'agricoltura, il commercio, la giustizia, la scienza, l'ambiente, l'edilizia abitativa e i trasporti, fino al fine dell'anno finanziario, 30 settembre. L'altra meta' del bilancio, che comprende temi delicati, come l'esercito o la sicurezza delle frontiere, e' stata rinviata e un accordo si dovra' raggiungere nelle prossime ore, perche' arrivino sulla scrivania del presidente Joe Biden entro il 22 marzo.

ami

(RADIOCOR) 09-03-24 12:29:12 (0254) 5 NNNN