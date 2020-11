Usa: a settembre offerte di lavoro in leggero aumento a 6,436 milioni

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 10 nov - Negli Stati Uniti, a settembre, il numero di offerte di lavoro e' aumentato a 6,436 milioni, dai 6,352 milioni di agosto (dato in leggero ribasso dall'iniziale 6,493 milioni). Lo ha annunciato il dipartimento del Lavoro, pubblicando il Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS); le previsioni erano per un aumento a 6,5 milioni. Il numero di assunzioni, a settembre, e' diminuito da 5,95 milioni a 5,87 milioni.

