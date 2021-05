Usa: 3,1% annuo inflazione Pce 'core' ad aprile, massimo da quasi 13 anni (RCO)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 28 mag - L'inflazione negli Stati Uniti e' aumentata ad aprile piu' delle attese, toccando un livello che non si raggiungeva da quasi 13 anni. La misura preferita dalla Federal Reserve per calcolarla, il dato Pce (personal consumption expenditures price index), e' cresciuta dello 0,6% rispetto al mese precedente, mentre rispetto a un anno prima e' aumentata del 3,6%. La componente "core" del dato, depurata dagli elementi volatili, e' cresciuta dello 0,7% rispetto al mese precedente e del 3,1% rispetto a un anno prima, dopo il +1,9% di marzo, contro attese per aumenti dello 0,6% e del 2,9%. Il valore Pce e' contenuto nel dato diffuso dal dipartimento del Commercio e relativo ai redditi personali e alle spese ai consumi. La Fed considera il 2% il livello ottimale, ma si e' impegnata a lasciarlo andare oltre questa soglia per un certo periodo di tempo per promuovere la massima occupazione.

AAA-Pca

(RADIOCOR) 28-05-21 14:46:23 (0423)NEWS 5 NNNN