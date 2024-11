Usa 2024: ultima chiamata al voto Trump-Harris, scambio di attacchi senza sconti

Lunedi' Harris in Pennsylvania, Trump in Pennsylvania e Michigan (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 03 nov - Kamala Harris e Donald Trump corrono testa a testa nelle ultime 48 ore prima del voto presidenziale americano. La vicepresidente democratica e l'ex presidente repubblicano stanno facendo campagna elettorale in modo frenetico negli "swing state", gli stati in bilico, e lanciano gli ultimi appelli per chiamare alle urne, in loro favore, gli elettori indecisi e quelli che di votare non avrebbero alcuna voglia. La posta in gioco e' alta e i sondaggi dicono che sara' una battaglia all'ultimo voto: Harris punta a diventare la prima presidente donna degli Stati Uniti, Trump cerca un secondo mandato per cancellare con un colpo di spugna quattro anni di presidenza Biden. Intanto, i due contendenti non si risparmiano scambi di fuoco e invettive al vetriolo. "Se Kamala vince, mancano 3 giorni all'inizio di una depressione economica stile 1929. Se vinco io, siete a 3 giorni di distanza dal migliore mercato del lavoro, dai piu' alti stipendi e dal piu' brillante futuro economico che il mondo abbia mai visto', ha scritto Trump su Truth Social, la sua piattaforma di social media.

L'ex presidente punta sulla disapprovazione degli elettori nei confronti di Harris in materia di economia e immigrazione per convincere l'elettorato americano a sostenerlo per un secondo mandato alla Casa Bianca, ma nell'ultima settimana ha faticato a tenere la barra dritta, scivolando in attacchi personali, retorica violenta e linguaggio offensivo che, secondo i democratici, si ritorceranno contro la sua campagna. "Non abbiate dubbi, vinceremo. In queste elezioni abbiamo l'opportunita' di voltare finalmente pagina rispetto a un decennio di Donald Trump, che passa il tempo a cercare di tenerci divisi e spaventati l'uno dall'altro", ha detto Harris durante un comizio. Mentre Harris sta riscontrando un forte sostegno tra le donne grazie al suo appoggio al diritto sull'aborto, la campagna di Trump ha scommesso sulla propria capacita' di riuscire ad attirare un maggior numero di elettori neri e latini che solitamente non votano. Lunedi', Harris dovrebbe fare campagna elettorale solo in Pennsylvania, il piu' "pesante" degli swing state, e che Trump si e' aggiudicato nel 2016 ma i democratici hanno riconquistato nel 2020. Anche Trump si presentera' in Pennsylvania, prima di tenere un comizio a Grand Rapids, nel Michigan, dove chiudera' la sua campagna.

Ars

